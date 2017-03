Se movilizan corporaciones de seguridad; liberan una mujer Redacción

La movilización acabó en la liberación de una mujer de aproximadamente 36 años de edad, quien un día antes había sido privada de su libertad.



La presencia de los elementos policiacos y de paramédicos de la Cruz Roja atrajo las miradas de peatones, automovilistas y comerciantes que en ese momento no sabían de lo que se trataba.



Los cuerpos de emergencias revisaron el estado de salud de la víctima quien únicamente presentaba una fuerte crisis nerviosa.



Las autoridades en el lugar no precisaron si se realizó un pago por la liberación de la mujer, quien estaba al interior de este negocio de venta de tenis donde se resguardó tras haber sido bajada de un vehículo por sus plagiarios.



Minutos después arribaron los familiares con quienes finalmente se retiró del lugar una vez que arribaron las instancias ministeriales quienes se quedaron al frente de las investigaciones.



La movilización estuvo conformada por las Fuerzas Federales, Policías Estatal Preventiva (PEP), Policía Municipal y Ministerial.



