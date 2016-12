Se niegan a irse de Salaverna Susana Rodríguez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Los habitantes de Salaverna bloquearon las calles para exigir una mesa de negociación con Gobierno del Estado. (Cortesía)



Luego del desalojo y el derrumbe de la iglesia, la escuela y una casa habitación el pasado 23 de diciembre, los vecinos de la localidad tuvieron el sábado un primer encuentro con las autoridades estatales y este lunes era la segunda reunión.



Sin embargo, las versiones entre los afectados y la autoridad fueron encontradas en cuanto a si debía estar presente o no la secretaría de gobierno, Fabiola Gilda Torres quian al final no acudió.



Según la autoridad estatal, el personal de la Dirección de Protección Civil se presentó en el municipio para entregar en 16 viviendas notificaciones para un desalojo de inmediato, sin que se diera violencia ni malos tratos.



Dicho desalojo, aseguraron los funcionarios era urgente, por la condición en que se encuentran las viviendas por la falla geológica en la zona.



Para los pobladores de la comunidad no hay justificación alguna para el desalojo porque la autoridad no tenía una orden judicial y sí se violentó a Leticia Mendoza Cárdenas, al negarse a aceptar los 750 mil que le ofreció la empresa minera.



Aún con la versión de la autoridad sobre que no fue Gobierno del Estado quien ordenó el desalojo, la comunidad cuenta con evidencias fotográficas, el oficio de petición y demás pruebas para exigir el cese del desalojo.



La reunión programada para este lunes no se concretó por parte de la autoridad la postura fue que no había condiciones, los afectados no accedieron a reunirse porque no estaba presente la secretaria de Gobierno. García Páez aseguró que por “el momento” no se emprenderá acción alguna para continuar el desalojo aunque tampoco se comprometieron a retirar la maquinaria.





notasimagen@gmail.com Los pobladores de la comunidad de Salaverna, en Mazapil, entregaron a Juan García Páez, asesor de la Secretaría de Gobierno, un documento para asumir la responsabilidad de quedarse en sus viviendas con la condición de que la autoridad de inmediato retirara la maquinaria y los elementos de las corporaciones policíacas.Luego del desalojo y el derrumbe de la iglesia, la escuela y una casa habitación el pasado 23 de diciembre, los vecinos de la localidad tuvieron el sábado un primer encuentro con las autoridades estatales y este lunes era la segunda reunión.Sin embargo, las versiones entre los afectados y la autoridad fueron encontradas en cuanto a si debía estar presente o no la secretaría de gobierno, Fabiola Gilda Torres quian al final no acudió.Según la autoridad estatal, el personal de la Dirección de Protección Civil se presentó en el municipio para entregar en 16 viviendas notificaciones para un desalojo de inmediato, sin que se diera violencia ni malos tratos.Dicho desalojo, aseguraron los funcionarios era urgente, por la condición en que se encuentran las viviendas por la falla geológica en la zona.Para los pobladores de la comunidad no hay justificación alguna para el desalojo porque la autoridad no tenía una orden judicial y sí se violentó a Leticia Mendoza Cárdenas, al negarse a aceptar los 750 mil que le ofreció la empresa minera.Aún con la versión de la autoridad sobre que no fue Gobierno del Estado quien ordenó el desalojo, la comunidad cuenta con evidencias fotográficas, el oficio de petición y demás pruebas para exigir el cese del desalojo.La reunión programada para este lunes no se concretó por parte de la autoridad la postura fue que no había condiciones, los afectados no accedieron a reunirse porque no estaba presente la secretaria de Gobierno. García Páez aseguró que por “el momento” no se emprenderá acción alguna para continuar el desalojo aunque tampoco se comprometieron a retirar la maquinaria. Agregar a favoritos mazapil

salaverna

habitantes

minera