Se nos acabó la gallina de los huevos de oro: Peña Nieto

El Ejecutivo Federal reiteró que la medida de liberar los precios de los combustibles, no ha sido agradable para nadie, ante lo que recordó que esto es resultado de una decisión que fue postergada y que hoy es aplicada para mejorar la distribución de los recursos públicos disponibles. En muchas ocasiones escuché que esa medida sería aplicada cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara, y en alguna forma, ambas cosas concurrieron, hemos disminuido nuestra plataforma de producción, hemos acabado con el gran yacimiento de petróleo que teníamos; hace unos seis años, Cantarell llegó a producir 2 millones 200 mil barriles al año, hoy sólo son 200 mil”, expuso.



La gallina de los huevos de oro se nos fue acabando, se nos fue secando, y de ahí financiaron muchas cosas, y cuando el precio del petróleo estaba alto el gobierno tenía excedentes, pero se acabó”, indicó Peña Nieto.



