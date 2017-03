Se organizan los dueños de bares en Jerez Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Silvia Vanegas)



En conferencia de prensa, confiaron en que para la feria se realice un evento de calidad, se agilicen los preparativos de la edición 2017 y se disminuyan los costos a los espacios de los bares.



Los empresarios afirmaron que están dispuestos a pagar, pero el costo de 4.5 millones de pesos por el espacio lo consideran elevado, ya que a la fecha no les ha presentado el programa de feria o cartelera para evaluar la asistencia de las personas e iniciar la venta de reservados.



Dijeron que están dispuestos a arriesgarse y pagar 3 millones de pesos, pero están en espera de la respuesta del alcalde o del comité organizado.



No obstante manifestaron su indignación porqué les han llamado acaparadores y que quieren que se les de gratis el espacio, esto por parte de un presunto asesor del alcalde de nombre Rafael Tinajero, lo cual les motivo para hacer la aclaración e informar a la población que aun están en espera de una respuesta para que disminuya el costo y se de el trabajo a los jerezanos.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Empresarios de los bares de la explanada de la feria integraron una asociación para presentar una propuesta al alcalde Fernando Uc y para pedir que dismininuyan los costos en los permisos.En conferencia de prensa, confiaron en que para la feria se realice un evento de calidad, se agilicen los preparativos de la edición 2017 y se disminuyan los costos a los espacios de los bares.Los empresarios afirmaron que están dispuestos a pagar, pero el costo de 4.5 millones de pesos por el espacio lo consideran elevado, ya que a la fecha no les ha presentado el programa de feria o cartelera para evaluar la asistencia de las personas e iniciar la venta de reservados.Dijeron que están dispuestos a arriesgarse y pagar 3 millones de pesos, pero están en espera de la respuesta del alcalde o del comité organizado.No obstante manifestaron su indignación porqué les han llamado acaparadores y que quieren que se les de gratis el espacio, esto por parte de un presunto asesor del alcalde de nombre Rafael Tinajero, lo cual les motivo para hacer la aclaración e informar a la población que aun están en espera de una respuesta para que disminuya el costo y se de el trabajo a los jerezanos. Agregar a favoritos cobro

queja

jerez

feria

empresarios