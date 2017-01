Se pierde panda rojo en zoológico de Virginia AP

El policía de Newport News, Tommy Blyth, informó al sitio de noticias The Virginian-Pilot (http://bit.ly/2jbIECD ) el jueves que los perros rastreadores no han dado con pistas de que el panda, llamado Sunny, haya salido de los terrenos del zoológico.



Ashley Mars, responsable de promoción del centro animal, informó que los perros de búsqueda se están enfocando en la exhibición "Asia - El Recorrido del Tigre". Unas 80 personas buscaron en el área alrededor del zoo antes de que trajeran a los perros.



NORFOLK.- Las autoridades del Zoológico de Virginia buscan desde hace días a un panda rojo y el viernes ampliaron la zona de rastreo pese a que creen que el animal posiblemente no ha salido siquiera del zoo en Norfolk.El policía de Newport News, Tommy Blyth, informó al sitio de noticias The Virginian-Pilot (http://bit.ly/2jbIECD ) el jueves que los perros rastreadores no han dado con pistas de que el panda, llamado Sunny, haya salido de los terrenos del zoológico.Ashley Mars, responsable de promoción del centro animal, informó que los perros de búsqueda se están enfocando en la exhibición "Asia - El Recorrido del Tigre". Unas 80 personas buscaron en el área alrededor del zoo antes de que trajeran a los perros.

