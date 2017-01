Se pierden 123 armas de agentes Redacción

De estos últimos años, el más crítico fue el 2009, cuando se perdieron 65 armas, 16 de las cuales eran largas. En ese año, en la SSP desaparecieron 41 armas y en la PGJEZ 24.

En el informe del general Francisco Justo Toscano, de la unidad de transparencia de la Sedena, se indica que “en el concepto de las licencias oficiales colectivas de portación de armas de fuego que fueron otorgadas a dichas instituciones no amparan explosivos”.



Según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las armas perdidas 123 corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en el primer semestre del año pasado no se extravió ninguna y en el PGJEZ fueron cuatro.

