Se preparan los perredistas para elecciones del partido

El todavía dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que algunos perredistas ya le han manifestado sus intenciones de lanzarse como candidatos.



“Han manifestado su intención de participar Sergio Flores de Loreto, Carlos García Murillo, Felipe Pinedo y Eleuterio Ramos, ellos son de los que yo sé, pero pueden salir otros 10 o 20 aspirantes”, comentó.



Será hasta agosto cuando el PRD realice su proceso interno para renovar al dirigente nacional del partido, 320 consejeros nacionales, mil 200 congresistas, 32 consejos estatales y cerca de 2 mil 500 consejos municipales.



Ortiz manejó el 5 de agosto como una fecha probable para las elecciones internas, y afirmó que actualmente están en la etapa de afiliación y reafiliación.



El dirigente partidista espera que para el 15 de abril el padrón del PRD esté en condiciones para ser presentado ante el Instituto Nacional Electoral y valide un aproximado de 4 millones de ciudadanos como perredistas.



Apuntó que entre el 5 y 20 de mayo el Consejo Ejecutivo Nacional del PRD deberá autorizar la emisión de la convocatoria para renovar la dirigencia nacional del partido.



“Esta convocatoria debe ser publicada a más tardar el 5 de junio para que el partido tenga 60 días para organizar el proceso de elección de consejeros nacionales”, afirmó.



Al ser cuestionado sobre los tiempos electores y si el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá hacerse cargo de la elección perredista, mencionó que existe la posibilidad de que el organismo electoral no quiera hacerse cargo de los comicios y tenga que posponerse hasta después de las elecciones federales de 2018.



“El INE dice: nosotros ya no podemos hacernos cargo de procesos internos porque tenemos el proceso constitucional del 2018, y esa discusión puede llevar a otra definición diferente”, apuntó.

Así mismo afirmó que el PRD tendrá que pagarle al INE 140 millones de pesos para que se haga cargo del proceso interno.



Ortiz Méndez dijo que eso representa un problema porque el PRD no tiene dinero suficiente y tendrían que hacer una solicitud de crédito.



elecciones

política

zacatecas