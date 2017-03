Se preparan para recibir a los turistas en Plateros Marcela Espino

Javier Moreno Arroyo, delegado de la comunidad, expuso que este periodo vacacional que se avecina es favorable para ellos por lo que desean que se brinde la mejor atención a quienes lleguen y que las visitas se repitan.



Mencionó que los temas que se abordarán serán con respecto a la atención a los visitantes, primeros auxilios e información de los atractivos en El Mineral.



Se prevé que participen al menos 50 personas quienes tienen trato con los turistas que llegan al centro religioso.



El delegado admitió que hay algunas personas que no confían en los comerciantes quienes se acercan a ellos y por ello, se pretende implementar alguna estrategia para que estén identificados.



“Queremos que la gente que llega se sienta contenta, que no desconfíen de los platerenses porque por uno, la llevamos todos”, agregó.



Refirió que en esta plática incluirán a lavacoches, vendedores ambulantes, establecidos y los que apoyan en los estacionamientos para que sean amables con las personas.



Dijo que poco a poco se pretende recobrar la cantidad importante de visitantes que se tenía anteriormente para estas fechas.



