Se queda sin frenos y termina dentro de una cochera

En el accidente, ocurrido este sábado a la 1:20 de la tarde, participó una camioneta Ford Ranger, color negro, placas ZG 78 358, conducida por un joven de aproximadamente 26 años, quien se desplazaba con dos acompañantes.



“Somos de un rancho y veníamos con un amigo que vive aquí, pero en la bajada los frenos no respondieron”, comentó uno de los ocupantes, luego de chocar a un Jetta gris estacionado y terminar tumbando el portón de la casa número 125-A, en la calle 18 de Marzo a la que también le dañó parte de la pared que derrumbó tras el impacto.



En esta vivienda, vive la señora María de Lourdes con su hijo y dos nietos, quien explicó que, ella diariamente vende dulces y botanas en la cochera, pero por azares del destino, este sábado retrasó la hora de su venta.



Afortunadamente, a la hora del percance, ningún inquilino estaba en esta parte del domicilio y fueron los niños que ahí viven quienes estaban jugando en al patio y dieron aviso de lo que había pasado a sus padres.



Los vecinos de ambas calles, se manifestaron a favor de que la autoridad competente, ponga topes ya que no es la primera vez que en este midmos lugar suceden accidentes, ya que incluso han acabado en consecuencias mortales.



Al lugar arribó la Metropol, la Policía Preventiva y personal de la Protección Civil del Estado, pero fueron los agentes de vialidad los que se quedaron con el control de la situación, enviando la pick up al corralón donde permanecerá hasta que el hecho se defina administrativamente.



