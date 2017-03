Se queda Zacatecas sin protección de la Marina Redacción

“Ese es un lineamiento que se dio a nivel nacional, la Marina no puede estar a tantos kilómetros de pues donde hay mar, entonces es una disposición que se estableció y pues la Marina no puede estar en lugares, territorios, donde no hay cerca una playa o un litoral”, aseguró el funcionario.



La disposición obligará al gobierno estatal a solicitar la intervención de la Policía Federal o el Ejército en casos en los que la Policía Estatal necesite respaldo.



Murillo confirmó el arribo de 200 elementos de la Policía Federal y aseguró que estos forman parte del área que realiza operativos para inhibir posibles delitos, y que los que pertenecen al segundo grupo realizan las tareas habituales de cuidar las carreteras.



El procurador dijo que se solicitará que los elementos de la Policía Federal sean asignados a las Unirse y que el resguardo de una o dos de estos espacios quede bajo su control.



“Este sábado estará por aquí uno de los inspectores generales de la Policía Federal, vamos a ver la manera de que ellos se encarguen de algunas de las Unirse, recordarán que tenemos cinco Unirse en distintos puntos del estado, y queremos darles esa encomienda, para que se encarguen de una o dos Unirse”



Sobre el motivo por el que abandonaron la entidad, Murillo Ruiseco aseguró que fueron solicitados desde el control central y que al terminar sus labores fueron regresados a Zacatecas.



“Ya están aquí, se fueron algún tiempo para atender otras contingencias en la República, ya están nuevamente una fuerza considerable de fuerzas federales”.

