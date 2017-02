Se quedan sin agua potable por más de 10 horas Silvia Vanegas

El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez (Simapaj), Carlos Santoyo Reveles, emitió el aviso con anticipación no obstante muchas amas de casa no se percataron de dicho aviso.



En algunas de las colonias el suministro se retrasó más de lo esperado generando malestar entre las personas que requerían del suministro para realizar sus tareas cotidianas.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Gran parte de la cabecera municipal permaneció más de 10 horas sin servicio de agua potable, debido a los trabajos de cambio de red que se realizaron en las calles García Salinas y Guanajuato donde se requería el cambio de tubería.El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez (Simapaj), Carlos Santoyo Reveles, emitió el aviso con anticipación no obstante muchas amas de casa no se percataron de dicho aviso.En algunas de las colonias el suministro se retrasó más de lo esperado generando malestar entre las personas que requerían del suministro para realizar sus tareas cotidianas.

