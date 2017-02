Se quedan vialidades de la zona centro sin alumbrado público Redacción

“En esta calle vivimos adultos mayores y con este horario que oscurece muy temprano, la calle se queda a oscuras y no podemos salir con seguridad aunque tengamos emergencias”, comentó una señora vecina de la calle Zaragoza quien tiene su negocio de venta de gorditas.



Ella explicó que ya reportaron la situación con las instancias competentes y no les ha sido solucionada.

Agregó que desconoce el origen del problema que se da prácticamente en una manzana donde las calles quedan en penumbras y aclaró que el problema no se da constantemente, sin embrago, pidieron una rápida solución ante la situación de inseguridad que prevalece en prácticamente toda la zona metropolitana.



Aunado a esto, vecinos de la calle San Antonio, también informaron que el sistema de tandeo de agua les resulta insuficiente, ya que, de los siete días que tiene la semana, únicamente los miércoles y los domingos tienen acceso al vital líquido lo que también les afecta para realizar normalmente sus actividades cotidianas.



