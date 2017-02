Se queja El Chapo por trato en la cárcel Redacción

El reclamo fue presentado en una corte federal en Brooklyn durante una audiencia para Guzmán, quien se ha declarado no culpable de acusaciones de que habría manejado la organización de tráfico de drogas más grande del mundo. De ser condenado, El Chapo podría pasar el resto de su vida en prisión.



Emma Coronel, esposa de Guzmán, viajó desde México a Estados Unidos para estar en la audiencia, la segunda aparición del capo ante una corte. Ésta es la primera vez en que Coronel ve a su marido desde su sorpresiva extradición hace dos semanas, dijeron los abogados del mexicano.



El reo, de 59 años, escapó de dos cárceles de máxima seguridad en México. Actualmente está confinado 23 horas al día en una unidad especial de un recinto en Manhattan, según sus representantes, y no se le ha permitido ver a su esposa ni a su abogado mexicano.



Entendemos la necesidad de la seguridad, pero consideramos que ha ido demasiado lejos”, dijo Michelle Gelernt, uno de los abogados que la corte designó para representar a Guzmán.



El juez de distrito Brian Cogan dijo que dejaría en manos de la Agencia Federal de Prisiones la responsabilidad de determinar las condiciones del encierro de Guzmán y a qué personas puede ver. Cogan señaló que “los antecedentes del imputado son algo fuera de lo común”.



Basado en lo que he visto de este caso, hay bases para tomar medidas adicionales de seguridad”, sostuvo Cogan.



Luego de la audiencia, Coronel, una exreina de belleza de 27 años, estuvo junto a los abogados de Guzmán mientras éstos se quejaban ante la prensa por las condiciones de encarcelamiento.



17 CARGOS se le imputan al Chapo en Nueva York.



El juez fijó la siguiente audiencia para el próximo 5 de mayo, en un plazo de 90 días, lapso que servirá para determinar si Guzmán continúa con los abogados de oficio que ahora lo representan o escoge una defensa privada.



Guzmán, quien se declaró inocente de los 17 cargos que se le imputaron en Brooklyn, podría enfrentar una condena de cadena perpetua si se le encuentra culpable.



