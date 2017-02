Se quejan de escombros en la colonia Camino Real Noé Marín

A punto de concluir un proyecto que instaló la tubería subterránea para el gas en la colonia Camino Real, los vecinos del lugar aseguraron estar inconformes con las labores que realizó la empresa constructora Pausa afuera de sus casas.



Dijeron que la compañía constructora realizó excavaciones que afectaron significativamente la apariencia de las calles, ya que, en algunas vías donde supuestamente ya terminaron, dejaron baches y utilizaron un lote baldío para tirar los escombros.



Imagen acudió a la colonia para constatar la información y ver los resultados en las calles donde terminaron los trabajos de la empresa constructora.



En la calle Real del Monte, aún se encontraron excavaciones, montones de escombro sobre la banqueta, registros de gas y agua descubiertos, el pavimento bajo el nivel de la calle y algunas instalaciones inconclusas.



También, al final de la misma vialidad, se encontraron toneladas de escombro en un lote baldío; cabe mencionar que, a pocos metros se encuentra una tienda y un centro de videojuegos, donde transitan los niños.



Eduardo A, encargado de la obra, dijo que las calles no fueron afectadas y desconoce las inconformidades de los habitantes, ya que, hasta el momento, ninguno se había acercado a quejarse.



Recordó que la empresa Pausa tiene el permiso de la presidencia de Guadalupe para tirar el escombro en el lote baldío y, si algunas calles aún evidencias imperfecciones, fue porque aún no concluyen los trabajos en su totalidad.



“Ningún vecino ha dicho nada, en algunas calles aún faltan algunos detalles, pero tenemos esta semana para resolverlos, aunque no sé con precisión cuál lote, la empresa cuenta con todos los permisos”, dijo.



Aunque algunos vecinos aseguraron que nunca se movió el escombro, el encargado de la obra dijo que, cada semana se retira la totalidad del escombro, pero se vuelve a juntar debido a que es más fácil acumularlo ahí para después llevarlo al tiradero.



“Semanalmente se retira el escombro, pero se junta más porque es mejor juntarlo ahí para después llevárnoslo todo”, dijo.



El trabajador aseguró que de acuerdo a lo que se estableció en el contrato, la constructora tiene tres semanas para entregar a obra y ésta es la última; también, aseguró que, después de cumplirse el plazo, no habrá escombro ni imperfecciones en las calles.



