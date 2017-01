Se quejan estibadores por la falta de trabajo Francisco Monsivais

Manuel Arias, líder de los estibadores en Río Grande, comentó en plática con Imagen que a pesar de ser uno de los sindicatos más unidos han tenido una temporada difícil al no tener trabajos para el ayuntamiento.



El líder explicó que en pasadas administraciones ellos eran los encargados de descargar los camiones y tráileres que llegaban para el municipio con material, enceres o apoyos sociales en especie, pero en lo que va de la presente administración no los han contratado. “No nos han ocupado para nada, nosotros no queremos que nos regalen nada sólo pedimos que nos arrimen trabajo”, comentó Arias. Puntualizó que ahora las descargas las realizan trabajadores de las propias dependencias, lo que les quita a los estibadores la oportunidad de tener un mayor ingreso.



El número de miembros del Sindicato Único de Estibadores en Río Grande también ha disminuido, de 130 que eran en 2007 a tan solo 30 miembros en la actualidad, como consecuencia del envejecimiento de las cuadrillas.



​Además que ningún cargador tiene Seguro Social por lo que tienen que extender su vida laboral y afiliarse al Seguro Popular para recibir atención médica.



río grande

imagen

estibadores