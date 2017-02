Se quejan jubilados del Issstezac por sede de cobro de pensiones Alejandro Castañeda

ZACATECAS.- Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas (Issstezac), recibieron el pago de su pensión en el Hotel Mesón del Jobito, como es de costumbre, pero manifestaron su desaprobación al supuesto cambio de sede para cobrar, el cual sería en la Casa del Jubilado ubicada en el callejón de las campanas.La mayoría de los jubilados dijeron estar en desacuerdo con el cambio de sede para el pago, ya que consideran que el espacio sería muy reducido, no habría estación, las filas serían al aire libre y existe un gran número de personas de la tercera edad y con alguna discapacidad que parecerían las inclemencias del tiempo.Así mismo explicaron que hace un mes les dijeron del cambio pero este no se realizó este mes por falta de planeación y ese cambio no se les comunicó.Así mismo dijeron que la actual sede del pago les parecía adecuada y ahí no tienen tantas complicaciones.

pensiones

zacatecas

quejas