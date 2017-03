Se quejan los alumnos del ITSN de malos manejos Rocío Ramírez

Este miércoles los alumnos de la carrera de Arquitectura no asistieron a clases para plantarse en el estacionamiento del instituto como una protesta pacífica, cuyo fin es la reinstalación del profesor Luis Alberto Flores Pérez, quien a consideración de los estudiantes, fue despedido injustificadamente.



En entrevista con Daniel Díaz Puga, estudiante de octavo semestre de la carrera de Arquitectura, destacó que las cosas no caminan bien en el tecnológico y prueba de ello fue el despido del docente antes mencionado.



Díaz Puga, destacó han solicitado que se remueva de su cargo a dos maestros que son “incompetentes” para impartir clases y no se hace nada al respecto.



Cabe señalar que según palabras de Díaz Puga, este miércoles, el director Galindo Flores, envío al presidente de la Asociación de Alumnos Brian Romario Muñoz Alvarado, para decirles que él como director de la institución estaba abierto al dialogo, que mandaran a sus líderes, sin embargo dijo, quienes se manifiestan no tienen líderes sino que todos son un solo grupo que busca que las cosas sean justas para todos y eliminar los favoritismos que se viven en el instituto.



Así mismo Díaz Puga, señaló que como una estrategia para eliminar el paro que está realizando la carrera de Arquitectura, el director Galindo, ha comenzado a hablar con los padres de familia de los estudiantes, diciéndoles que no le gustaría afectarlos en sus estudios.



Cabe señalar en ese sentido que el joven Eduardo Martínez, hoy ex estudiante de la institución fue expulsado de la misma por hacer movimientos que denunciaban la corrupción y la impunidad que se vive en el tecnológico.



Finalmente, Díaz Puga hizo un llamado a las autoridades educativas, y al gobernador del estado, para que se haga lo necesario a fin de que los estudiantes puedan acceder a formación de calidad que les permita, ejercer sus profesiones con resultados positivos, basados en las herramientas que hoy les deben proporcionar en el instituto.



