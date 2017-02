Se quejan pensionados por cambio de sede Alejandro Castañeda

Los jubilados recibieron sus recursos en el lugar acostumbrado del Hotel Mesón del Jobito, debido a que no se adecuó el espacio de la Casa del Jubilado y el cajero no pudo ser instalado.



A pesar de esto los pensionados manifestaron su inconformidad, ya que la nueva sede les parece un lugar inadecuado por la falta de espacio y de accesos, pues la mayoría son personas de la tercera edad y con alguna discapacidad.



La maestra María comentó a Imagen que a muchos compañeros se les complicaría asistir a cobrar su pensión por lo reducido del espacio, la falta de estacionamiento, y principalmente porque la fila sería al aire libre y tendrían que padecer las inclemencias del tiempo.



Por su parte la maestra María Guajardo expresó: “sería lo peor que nos pudieran hacer, allá no hay espacio, es un lugar muy frío y poco accesible para nosotros que ya estamos grandes”.



Jorge Alejandro García, quien acompaña cada mes a su abuelita para que cobre su pensión, expresó que el cambio de sede para el pago sería poco favorable y traería más problemas.



Asimismo, algunos maestros pensionados comentaron que se les informó que a partir de este mes les pagarían en la Casa del Jubilado, lo que no ocurrió y obligó al traslado a la sede original.



Agregaron que no han sido consultados y toda la información que reciben es por medio de otros compañeros, quienes también les han comentado que el cambio de sede es para ahorrarse la renta del salón.



Inclusive algunos pensionados pidieron que se establezca una nueva forma de recibir sus recursos sin tener que salir.



