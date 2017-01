Se recuperan bomberos lesionados en accidente Redacción

Lo anterior, lo informó el titular de la corporación Julián Maldonado Aguirre, quien agregó que, en el caso de Jonathan, de 33 años, conductor de la unidad de ataque contra incendios que quedó prensado de las piernas tras el impacto, el mismo día fue dado de alta ya que no presentó fracturas afortunadamente.



En el caso de Roberto, quien iba en la parte trasera de la unidad, Maldonado Aguirre, explicó que él presentó lesiones en las vías cervicales, por lo que permaneció un día en observación y también fue dado de alta.



Eder Maldonado, quien es voluntario en la institución, fue el otro elemento lesionado y presentó fracturas en dos dedos del pie; al igual que sus compañeros ya se recupera en su casa.



Respecto a las causas que provocaron el siniestro, Julián Maldonado, señaló que “sería muy aventurado dar un dictamen final de lo ocurrido”, ya que los peritajes no han concluido.



