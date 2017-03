Se registra accidente de tránsito con tres automóviles involucrados Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El percance ocurrió minutos después de las 3 de la tarde de este lunes, sobre la carretera Federal 45, a la altura de la gasolinera de la colonia La Escondida, cerca del Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas (ITZ).



Los unidades que participaron en el incidente fueron una minivan Dogde de de color blanca; un automóvil Chevrolet Aveo blanco y un Honda Accord negro, las cuales impactaron uno tras otro tipo carambola.



Al parecer todo se debió a que el conductor del Honda redujó la velocidad inesperadamente, por lo que el Aveo, que venía detrás freno rápidamente para evitar chocarlo, pero la minivan que circulaba hasta atrás no pudo detenerse a tiempo e impactó al Chevrolet, el cual también se fue directo al coche negro.



Para su suerte solo hubo perdidas materiales mínimas, por lo que no fue necesaria el apoyo de las unidades médicas en la zona, así como tampoco fue necesaria la intervención de las autoridades viales ya que los conductores llegaron a un acuerdo entre ellos.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Como en la mayoría de percances viales, el manejar sin tomar precauciones combinando con el no guardar distancia, ocasionaron un choque por alcance entre en el que se involcraron tres vehículos.El percance ocurrió minutos después de las 3 de la tarde de este lunes, sobre la carretera Federal 45, a la altura de la gasolinera de la colonia La Escondida, cerca del Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas (ITZ).Los unidades que participaron en el incidente fueron una minivanDogde de de color blanca; un automóvil Chevrolet Aveo blanco y un Honda Accord negro, las cuales impactaron uno tras otro tipo carambola.Al parecer todo se debió a que el conductor del Honda redujó la velocidad inesperadamente, por lo que el Aveo, que venía detrás freno rápidamente para evitar chocarlo, pero la minivan que circulaba hasta atrás no pudo detenerse a tiempo e impactó al Chevrolet, el cual también se fue directo al coche negro.Para su suerte solo hubo perdidas materiales mínimas, por lo que no fue necesaria el apoyo de las unidades médicas en la zona, así como tampoco fue necesaria la intervención de las autoridades viales ya que los conductores llegaron a un acuerdo entre ellos. Agregar a favoritos accidente

seguridad

tránsito

itz