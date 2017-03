​Se registra accidente múltiple en carretera a Trancoso Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El hecho fue reportado minutos antes de las 11 de la noche del sábado al número de emergencias 911, en el cual se notificó sobre un choque múltiple a pocos metros del puente vial que conduce a la comunidad de Santa Mónica con dirección de Trancoso a Guadalupe.



Los vehículos involucrados fueron un trailer de carga, una camioneta Ford Lobo de color gris que llevaba material de reciclaje y un automóvil Chevrolet Camaro morado, este último resultó con los mayores daños al aplastado al quedar en medio de las otras dos unidades.



Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas quienes rápidamente abanderaron la zona y detuvieron la circulación en espera de los socorristas de Protección Civil Municipal y Estatal.



Los dos hombres que se trasladaban en el Camaro, tuvieron que ser rescatados de entre los fierros retorcidos del auto al quedar prensados en su interior y posteriormente fueron trasladados al hospital en estado delicado.



La pareja mediana edad que se trasladaba en la Lobo, igualmente fue atendida en el lugar ya que no resultaron con lesiones que pusieran en riesgo su vida, mientras que el conductor de la pesada mecánica resultó ileso.



Aunque se desconocen las causas precisas del percance, los agentes de la Policía Federal de Caminos presumen que el exceso velocidad y el no guardar su distancia entre vehículos pudieron ser las causas determinantes.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Dos personas gravemente heridas así como severos daños materiales, fue el saldo de un aparatoso accidente múltiple en la carretera federal 45 en el cual participaron dos vehículos y un trailer.El hecho fue reportado minutos antes de las 11 de la noche del sábado al número de emergencias 911, en el cual se notificó sobre un choque múltiple a pocos metros del puente vial que conduce a la comunidad de Santa Mónica con dirección de Trancoso a Guadalupe.Los vehículos involucrados fueron un trailer de carga, una camioneta Ford Lobo de color gris que llevaba material de reciclaje y un automóvil Chevrolet Camaro morado, este último resultó con los mayores daños al aplastado al quedar en medio de las otras dos unidades.Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas quienes rápidamente abanderaron la zona y detuvieron la circulación en espera de los socorristas de Protección Civil Municipal y Estatal.Los dos hombres que se trasladaban en el Camaro, tuvieron que ser rescatados de entre los fierros retorcidos del auto al quedar prensados en su interior y posteriormente fueron trasladados al hospital en estado delicado.La pareja mediana edad que se trasladaba en la Lobo, igualmente fue atendida en el lugar ya que no resultaron con lesiones que pusieran en riesgo su vida, mientras que el conductor de la pesada mecánica resultó ileso.Aunque se desconocen las causas precisas del percance, los agentes de la Policía Federal de Caminos presumen que el exceso velocidad y el no guardar su distancia entre vehículos pudieron ser las causas determinantes. Agregar a favoritos seguridad

guadalupe

accidente múltiple

choque