Se registra accidente vial tras granizada

El percance sucedió este jueves a las 3:25 de la tarde abajo del puente en el distribuidor vial del hotel don Miguel en dirección a Guadalupe, minutos antes de la caída del granizo que realmente representaba un peligro para los automovilistas.



El accidente ocurrió como uno más de los acostumbrados, cuando el joven que conducía un Platina color arena con placas de Aguascalientes, impactó la defensa trasera de una camioneta Nissan NP 300, color gris, conducida por un señor.



El golpe le ocasionó más daños al vehículo que a la camioneta y como no hubo congruencia entre ambas partes, optaron por quedarse en el lugar para esperar a las autoridades de Tránsito para que se hicieran cargo.



Lo anterior derivó en un fuerte congestionamiento vial que, durante varios minutos, entorpeció el tráfico hacia Guadalupe, hasta que lo agentes de vialidad recapacitaron y se orillaron a un paradero de camiones metros adelante, donde finiquitaron el proceso administrativo.



