Se registra Carambola en el boulevard López Portillo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El incidente ocurrió pasada las 8:30 de la mañana, a la de la agencia automotriz Mazda, con dirección de Guadalupe a Zacatecas.



Los agentes de Tránsito que acudieron al reporte, informaron que la responsabilidad del percance recayó en el conductor de una camioneta tipo Expedition, cuando impactó su unidad contra la parte trasera de automóvil Nissan de color arena.



Debido al impulso del choque, el Nissan se fue sin control contra un vehículo Dodge Stratus guinda, situación que inició el caos vial en dicho lugar.



Igualmente los elementos de seguridad acudieron para dar apoyo con el abanderamiento de la zona con la intención de prevenir otro incidente similar, mientras las autoridades viales realizaban el peritaje de ley.



Al no presentarse ningún lesionado, no fue necesaria la presencia de las unidades médicas, ya que solo se fueron los golpes que recibieron las unidades motrices, sin embargo, el tráfico se vio afectado por alrededor de 45 minutos hasta que finalmente los vehículos fueron trasladados al corralón.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Un choque múltiple en el boulevard López Portillo, ocasionó que el fluido vial se viera entorpecido en plena hora pico durante la mañana de este jueves; por suerte solo hubo daños materiales que lamentar.El incidente ocurrió pasada las 8:30 de la mañana, a la de la agencia automotriz Mazda, con dirección de Guadalupe a Zacatecas.Los agentes de Tránsito que acudieron al reporte, informaron que la responsabilidad del percance recayó en el conductor de una camioneta tipo Expedition, cuando impactó su unidad contra la parte trasera de automóvil Nissan de color arena.Debido al impulso del choque, el Nissan se fue sin control contra un vehículo Dodge Stratus guinda, situación que inició el caos vial en dicho lugar.Igualmente los elementos de seguridad acudieron para dar apoyo con el abanderamiento de la zona con la intención de prevenir otro incidente similar, mientras las autoridades viales realizaban el peritaje de ley.Al no presentarse ningún lesionado, no fue necesaria la presencia de las unidades médicas, ya que solo se fueron los golpes que recibieron las unidades motrices, sin embargo, el tráfico se vio afectado por alrededor de 45 minutos hasta que finalmente los vehículos fueron trasladados al corralón. Agregar a favoritos seguridad

accidente vial

zacatecas

carambola