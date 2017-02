Se registra 'flamazo' en el fraccionamiento Brisas del Campo Redacción

El incidente, sucedió este martes a las 8:30 de la mañana en un domicilio de la privada Brisa Herbal, habitado por una familia, sin que ninguno de sus integrantes haya resultado lesionado.



La causa del flamazo fue una anomalía en la instalación de un pequeño cilindro de gas ubicado en el patio de la vivienda que, al hacer contacto con el fuego provocó una explosión, que terminó quemando algunos artículos domésticos que estaban a un lado.



El hecho no pasó desapercibido por los vecinos del lugar que intentaron ayudar a la propietaria de la casa que solicitó el auxilio de los bomberos de Protección Civil estatal que controlaron la situación.



Al lugar también se desplazaron, paramédicos de PC municipal pero alforjudamente no requeridos sus servicios.



Por su parte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) y de la Policía Ministerial también se desplazaron hasta este sitio para tomar conocimiento del hecho.



