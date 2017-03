Se incendian bodegas frente al mercado de abastos Redacción

Fue alrededor la 1:30 de la madrugada que vecinos de los alrededores alertaron a las autoridades policiacas y equipos de bomberos de Protección Civil Municipal y Estatal, los cuales rápidamente se movilizaron a una bodega distribuidora de huevo, donde al parecer se encontraban distintos automóviles resguardados, ubicada en la colonia Mecánicos.



Fueron alrededor de dos horas las que trabajaron arduamente los tragahumo para lograr sofocar la extensión del fuego que inclusivo que solicitar apoyo de varias pipas de agua pues no fue sifuciente con la que llevaban los camiones bomba.



Aunque se pudieron rescatar varios vehículos del interior, siete unidades fueron consideradas perdidas totales al quedar completamente calcinadas, asimismo por fortuna los socorristas lograron salvar a dos perros antes de que terminaran quemados.



En el lugar no se encontró velador alguno, lo que a pesar de las pérdidas materiales, no hubo personas lesionadas, por el momento se desconocen las causas precisa que iniciaron el fuego, pero los rescatistas no descartan que se haya originando por la quema de maleza y pasto seco que había junto al lugar.



