Se registra percance vial por lenta circulación en el eje metropolitano

Faltaban escasos minutos para las 9 de la mañana, cuando el conductor de un Versa gris, placas ZHS 97 30, se desplazaba hacia el norte de la ciudad y a la altura de la Escuela de Derecho, se le apareció la temida fila de coches.



Afortunadamente, el chofer alcanzó a frenar a tiempo para evitar impactar al vehículo de enfrente, sin embargo, el conductor de una minivan Freestar negra, matrícula ZDE 121 A, fue sorprendido por este movimiento y debido a la poca distancia que llevaba, combinada con la velocidad, acabó impactando al Nissan en la defensa trasera.



Afortunadamente para ambos, el percance no les ocasionó lesiones, no obstante, lo que sí provocó fue que la circulación se agudizara todavía más, lo que puso de mal humor a mas de un conductor que veían con desesperación cómo se les escapaba su bono de puntualidad.



Al final, entre las partes se pusieron de acuerdo y así cada quien se hizo responsable de su vehículo evitando de esta manera la intromisión de las autoridades de vialidad.



circulación lenta

eje metropolitano

percance

seguridad