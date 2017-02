​Se registra un accidente en crucero a Manchines Redacción

El siniestro se registró alrededor de las 6:30 de la tarde, a la altura de crucero que conecta dicha vialidad con la comunidad de Gonzalez Ortega (Machines), que se ubica entre el municipio de Jerez y la capital zacatecana.



Al lugar acudió personal de Protección Civil Estatal, quienes se encuentran con un automóvil GM Saturn color azul, el cual se encontraba con un fuerte golpe en la parte frontal, así como 100 metros más adelante, un Nissan Versa, que fue consumido rápidamente por las llamas, por fortuna los tripulantes lograron salir antes de la unidad.



Los paramédicos trasladaron al hospital a la pareja de pensionados que circulaba el Nissan, siendo la copiloto quien resultó con mayores lesiones, meintras que conductor del Saturn, también fue llevado para su atención médica reportado como estable.



Al lugar arribaron los agentes de la Policía Federal División Caminos, quienes informaron que el impacto ocurrió cuando el hombre que conducía el Saturn, trató de ingresar de manera imprudente a la localidad desde el retorno, sin percatarse que venía otro coche en el carril contrario y con preferencia para continuar.



Esto ocasiona que el Nissan no pueda evitar impactarse casi de manera frontal contra la otra unidad; asimismo las autoridades federales mencionaron que no se descarta el posible influjo del alcohol en el conductor responsable,ya que en el interior de auto se encontró una pequeña botella de mezcal.



