Video Se registra un aparatoso accidente en el entronque a Morelos 

Los hechos se registraron en dirección a Fresnillo, cuando el chofer de la unidad de carga cambió de carril para intentar esquivar a otro automovilista, el cual se le había cerrado; sin embargo, el conductor de una Volkswagen Sabeiro blanco no se percató de este movimiento y, debido a la velocidad que llevaba, no alcanzó a reaccionar hasta que acabó impactando la parte trasera del tractocamión.







​Tras el golpe, este último se salió del camino y derribó el alambrado de una casa, a la que poco le faltó para estrellarse con ella, pero afortunadamente, el operador logró controlarlo.



Por su parte, la camioneta dio varias vueltas hasta quedar sobre la tierra a un lado del camino; para suerte del conductor, traía el cinturón de seguridad y solo presentó golpes contusos, aunque fue atendido el lugar por los servicios médicos.



Al final, los agentes de la Policía Federal, junto con las aseguradoras se quedaron a cargo de la situación.



