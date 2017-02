​Se registra un choque entre un autobús y un automóvil Redacción

El accidente ocurrió minutos antes de las 3 de la tarde de este domingo, sobre la avenida Juárez frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, con dirección a la avenida J. González Ortega.



Se trata de una automóvil Seat Cordoba de color gris con matricula de circulación ZDD-028-N, el cual impactó de costado contra el autobús de pasajeros con el número 14 de la Ruta 2, provocando daños considerables en el auto.



El conductor del coche comentó a las autoridades viales presentes, que se encontraba estacionado durante un par de minutos en dicha vialidad, aunque el reglamento de Tránsito no lo permite, y cuando trató de incorporarse a la circulación el camión ya no permitió su paso, haciendo inevitable el incidente.



Ninguna persona salió lesionada del choque, sin embargo, el tráfico se vio afectado además de que los pasajeros que iban a bordo del transporte público tuvieron que trasbordar a otro, pues ambas unidades fueron detenidas por los agentes de Transito.



