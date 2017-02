Se registra un flamazo en un negocio de carretera Sauceda Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El hecho fue confirmado pasadas las 7 de la tarde de este viernes y se trató de un flamazo por acumulación de gas adentro de un taller auto eléctrico de nombre Gallegos, donde al parecer habita una familia y en el área de la vivienda fue donde se registró el incidente.



Hasta el lugar, localizado frete a la gasolinera que está a un lado del Cecati, arribó el personal de Protección Civil estatal y municipal quienes fueron recibidos por los inquilinos del inmueble, que únicamente resultaron asustados ya que, el flamazo no alcanzó artículos flamables.



El reporte acabó en un conato de incendio por acumulación de gas y tras inspeccionar las instalaciones de este combustible, los bomberos se retiraron no sin antes hacer las respectivas recomendaciones a las personas que viven en esta casa y negocio.



La circulación en dirección a Sauceda de la Borda se afectó durante algunos minutos debido a la presencia de las unidades de PC y de patrullaje.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La carretera a Sauceda fue escenario de una importante movilización de bomberos, paramédicos y corporaciones policiacas, quienes recibieron un reporte que alertaba sobre un incendio al interior de un negocio.El hecho fue confirmado pasadas las 7 de la tarde de este viernes y se trató de un flamazo por acumulación de gas adentro de un taller auto eléctrico de nombre Gallegos, donde al parecer habita una familia y en el área de la vivienda fue donde se registró el incidente.Hasta el lugar, localizado frete a la gasolinera que está a un lado del Cecati, arribó el personal de Protección Civil estatal y municipal quienes fueron recibidos por los inquilinos del inmueble, que únicamente resultaron asustados ya que, el flamazo no alcanzó artículos flamables.El reporte acabó en un conato de incendio por acumulación de gas y tras inspeccionar las instalaciones de este combustible, los bomberos se retiraron no sin antes hacer las respectivas recomendaciones a las personas que viven en esta casa y negocio.La circulación en dirección a Sauceda de la Borda se afectó durante algunos minutos debido a la presencia de las unidades de PC y de patrullaje. Agregar a favoritos flamazo

accidente

incendio

seguridad