Se registra volcadura en la Avenida México

El percance se registró minutos antes de las 4 de la tarde, a la altura de la clínica número 4 del IMSS, a un costado del Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas, en el fraccionamiento de las Dependencias Federales.



Al reporte acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron una camioneta Honda CR-V, de color gris con placas de circulación ZDH-129-L, la cual se encontraba completamente volcada.



De igual manera, arribó la unidad médica al lugar pero no fue necesaria su intervención ya que no se encontró al conductor de la unidad ni a ningún otro tripulante cerca del sitio.



Testigos presenciales del hecho, aseguraron que el vehículo circulaba con dirección a Guadalupe, cuando sin motivo aparente invadió el camellón central y en su paso derribó una luminaria para posteriormente caer al otro carril de contraflujo.



Comentaron que una mujer sin determinar su edad, salió por su propio pie del vehículo tras ocurrir el incidente y abandonó el lugar sin tener conocimiento de su estado de salud.



Autoridades viales efectuaron el peritaje correspondiente y enviaron la camioneta al corralón, sin que se pudiera determinar las causas de accidente al no contar en ese momento con el testimonio de la conductora.



