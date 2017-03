Se registra volcadura en la carretera federal 49 de Fresnillo Redacción

Paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos se movilizaron hacia la carretera federal 49 entre el puente que conduce al municipio de Cañitas de Felipe Pescador y el de la comunidad Rancho Grande.



En ese lugar estaba una camioneta Ford F-250, blanca, manejada por un hombre.



Los uniformados de inmediato se acercaron al tripulante para revisarlo y así ver si estaba lesionado o no.



Por fortuna no resultó lesionado de gravedad y por eso no fue necesario trasladarlo a un nosocomio.



Al sitio del accidente se trasladaron los oficiales de la Policía Federal de Caminos, quienes efectuaron el peritaje correspondiente.



Según versiones de conductor, éste habia perdido el control del volante debido a las malas condiciones de dicho tramo carretero.



La pick up fue retirada con ayuda de una grúa.



