Se registra volcadura en La Pimienta

El percance sucedió este jueves a las 4:25 de la tarde, cuando el conductor de una Ranger azul placas ZJ 35 955, acompañado de su esposa, perdió el control en la curva hasta cruzarse al otro extremo donde terminó su viaje en la terracería tras dar algunas vueltas.



El incidente les provocó golpes contusos en diversas partes del cuerpo por lo que fueron trasladados por los cuerpos de socorro a un centro hospitalario en calidad de fuera de peligro.



Al lugar arribaron elementos de la Policía Ministerial y agentes federales para abanderar la circulación que era lenta en este punto de la carretera.



Respecto a las causas que originaron la volcadura, las autoridades presentes no descartaron una distracción por parte del conductor combinada con el exceso de velocidad.



Cabe señalar, que metros adelante del incidente se rehabilita la carretera por lo que le tráfico se hace lento, lo que también pudo influir para que se salieran del camino.

​

Al final, la Policía Federal se quedó a cargo de hacer los peritajes y levantar el acta de hechor para el deslinde de responsabilidades.



