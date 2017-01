Se registran dos accidentes automovilísticos en el boulevard López Mateos Redacción

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana, sobre el boulevard López Mateos a la altura de la clínica del ISSSTE, con dirección a Fresnillo.



El primer percance se originó cuando una mujer que conducía un automóvil Dodge Stratus de color gris, se detuvo repentinamente en el carril de alta velocidad, a causa del tráfico vehicular matutino.



La conductora de un coche Chevrolet Matiz verde, que venía atrás, no se percató de esta acción e impactó contra la parte trasera del Stratus, mientras que una camioneta Pick Up Ram roja, llegó por detrás y chocó al Matiz.



Casi de manera instantánea se registró otro percance tan solo metros más atrás debido al accidente previo, cuando una camioneta Toyota Tacoma de color blanca, de la empresa Carsa Construcciones, fue golpeada en la defensa trasera por un auto de marca Volkswagen.



Al lugar arribaron los paramédicos de Remeza, quienes atendieron a los afectados, pero solo la tripulante del Matiz fue trasladada al hospital ya que se quejaba de algunos dolores.



El área fue abanderada con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, por lo que el fluido vial se vio afectado por alrededor de 30 minutos, hasta que finalmente los agentes de Tránsito concluyeron el peritaje correspondiente.



