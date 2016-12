Se regularización el abasto de gasolina Magna David Vega

david.vega@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El abasto de combustible Magna se restableció en la mayoría de gasolineras del área conurbada de Zacatecas y Guadalupe; sin embargo, ahora no es posible encontrar suministros de gasolina Premium en ninguna de las sucursales.Tras un efectuar un recorrido por los expendios que abarcan la Calzada Héroes de Chapultepec hasta la Calzada Revolución Mexicana en los dos municipios, se encontró con el servicio restablecido en cuanto a la venta de gasolina regular.Aunque el abastecimiento se regularizó desde hace dos días en distintos expendios, apenas se empezó notar la ágil afluencia vehicular, explicaron alguno de los operadores de las bombas, quienes aseguraron que a pesar de que disminuyó considerablemente la paranoia en los automovilistas, aún hay personas que se llevan provisiones de combustible.Comentaron que por el momento, no tienen reservas de gasolina tipo Premium desde hace 5 días, hasta un mes de diferencia dependiendo del establecimiento.Aseguraron que debido a la escasez de los pasados días, la población tuvo que optar por este carburante pese a tener un mayor precio, lo que ocasionó que se agotara con mayor prontitud, y aún no han sido informados de cuando se volverá a rellenar. Agregar a favoritos zacatecas

