Se rehusan taxistasa subir las tarifasde transporte 

Pese a que se prevé que en próximos días se incrementen los precios a los usuarios del transporte público, los taxistas en El Mineral buscan costear las alzas en insumos por el mayor lapso posible.



Jorge Adalberto Mendoza Morales, secretario general de la Unión de Taxistas, explicó que actualmente hay poco trabajo para el sector y por ello, prefieren que las tarifas se mantengan.



Expuso que se tuvieron asambleas previas y los concesionarios están en posibilidades de costear las alzas en los combustibles, refacciones, llantas y aceite por el mayor tiempo posible.



Esto con la finalidad de que los fresnillenses no dejen de utilizar el taxi como medio de transporte más seguro.



Mendoza Morales mencionó que este viernes tendrán una reunión en la Secretaría General de Gobierno del estado, en una mesa de diálogo para abordar el tema.



Consideró que la temporada actual, ya se por sí es difícil por que disminuyen sus ingresos y temen que la situación se agudice si hay un aumento en el costo de sus servicios.



Dicha postura se presentará en la mesa de diálogo, aunque no desacatarán las medidas que adquiera el gobierno estatal, afirmó.



La organización representa a más de 170 taxistas, que es el mayor porcentaje en el municipio.



