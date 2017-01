Se resisten motociclistas a usar casco; ignoran advertencias de Tránsito Noé Marín

Después de que el jueves 12 de enero Tránsito del Estado realizó un operativo para multar a los motociclistas que manejaban sin usar el casco, los capitalinos aseguraron que prefieren no utilizarlo.

Imagen realizó un sondeo para saber cuáles fueron las razones por las que decidieron no emplear esta medida de seguridad.

Solo tres de cada 10 motociclistas observados utilizaron casco; las razones más mencionadas para no llevarlo fueron que lo olvidaron en algún lugar, se los robaron o perdieron, no lo utilizan en distancias cortas o simplemente no les gusta usarlo.

También, tres dijeron que trasladan a sus hijos en las unidades y más de la mitad aseguró que ya estuvieron involucrados en un accidente de poca gravedad.

Carlos Pérez dijo que compró la motocicleta principalmente para ir a la escuela por su hijo todos los días, ya que es una distancia corta la que recorre, gasta menos gasolina y se evita el tráfico del Centro Histórico.

Señaló que, aunque no usa casco porque no tiene, toma como tomar las vías con menos afluencia de autos, revisar constantemente el funcionamiento de la motocicleta y no aumentar la velocidad.

Rodrigo Miranda dijo que todos los días va a la universidad en su motocicleta y no utiliza casco porque lo perdió en una fiesta; explicó que constantemente tiene roces con los autos, pero no son accidentes graves.

Karen Acosta dijo que no usa el casco cuando conduce porque le obstruye la visión y el sonido de los autos; comentó que, aunque sabe del riesgo que representa, prefiere no utilizarlo, ya que se siente más atenta.

Por su parte, un oficial de Tránsito del Estado dijo que los zacatecanos aún creen que estas medidas de seguridad son opcionales, sin embargo, las multas para las motociclistas que conduzcan sin casco son de 800 pesos.

Aseguró que el operativo del jueves dejó 40 multas a motociclistas y se realizarán más durante todo el año.



