Se retracta Trump, no negociará con Taiwán

redaccion@imagenzac.com.mx BEIJING.- El presidente Donald Trump reafirmó la tradicional política de Washington de "una sola China" durante una llamada con su homólogo chino, un cambio de postura que podría mitigar el enojo en China por sus indicaciones previas de que podría usar el acercamiento estadounidense a Taiwán como palanca en las negociaciones sobre comercio, seguridad y otros temas delicados.La política de "una sola China" obliga a Washington a mantener solamente lazos no oficiales con Taiwán, rival de China. Beijing reclama Taiwán como parte de su territorio.Más de dos meses después de apartarse de décadas de diplomacia estadounidense con respecto a Taiwán, cuando Trump aceptó una llamada telefónica del presidente de la isla, ahora el mandatario norteamericano parecía estar tratando de tranquilizar a Beijing de que no buscará poner en peligro las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. Agregar a favoritos trump

