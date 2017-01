Se roban el dinero de las asociaciones de padres Marcela Espino

En el estado existen al menos ocho denuncias en total que son investigadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Marco Aurelio Ramírez Barrios, presidente estatal de la asociación de Padres de Familia, expuso que los representantes en diferentes escuelas, de las que se reservó la información iniciaron el año pasado trámites en contra de quienes manejaron las arcas de las agrupaciones y con quienes se detectaron irregularidades.



Explicó que los montos por los que se acusa a los miembros de mesas directivas son variados y no puede determinarse una cantidad en específico.



Dijo que los malos manejos en este tipo de organizaciones se encuentran tipificados como delitos y por ello, no dudan en dar seguimiento a los casos ante las autoridades.



Sin embargo, estas condiciones también merman la voluntad de los padres de familia en hacer aportaciones a las escuelas para complementar las necesidades de los planteles.



Ramírez Barrios pidió a los padres ser responsables en este tipo de cargos y evitarse conflictos que puedan llevarlos a situaciones graves por una administración poco seria.



mespino@imagenzac.com.mx Padres de familia en el municipio han presentado tres denuncias formales en contra de miembros de asociaciones de padres en las escuelas derivados de que presuntamente detectaron malos manejos.

