Se sale del camino camioneta con una familia a bordo

El percance, sucedió en la vialidad Arroyo de la Plata, cuando una Ford Ecosport, blanca, matrícula ZHC 82 24, conducida por un joven de aproximadamente 27 años, al intentar acceder a dicha arteria vial desde el libramiento tránsito pesado, se salió del camino.



A pesar de que el terreno donde quedaron varados es irregular, dado que se trata de una pendiente bastante inclinada, la unidad no volcó y terminó sobre su propio eje encima de la guarnición.



Tras el percance, ocurrido pasadas las 6 de la tarde, el joven padre de familia bajo de su camioneta para ayudar a sus hijas y esposa quienes únicamente estaban asustadas.



De cualquier manera, en su auxilio llegaron a pie los elementos de Protección Civil municipal ya que el incidente sucedió a escasos 50 metros de sus instalaciones y determinaron que no era necesario trasladar a nadie a un centro hospitalario.



El joven llevaba consigo instrumentos musicales y partes de bicicleta que fueron subidos a un automóvil de familiares ya que su camioneta no pudo seguir avanzando y terminó en el corralón por orden de los agentes de vialidad.



