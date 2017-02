Se sale del camino y se estrella contra luminaria Redacción

Faltaban escasos minutos paras las 3 de la tarde de este sábado, cuando frente las instalaciones del periódico Imagen y Centinela del Pueblo, en la calzada Revolución Mexicana se registraron los hechos que movilizaron a socorristas, policías y agentes de tránsito.







El percance dejó como saldo al conductor de la pick up de 35 años, lesionado aunque no de gravedad, no obstante, fue trasladado a un hospital por paramédicos de Remeza para una revisión exhaustiva.



Él circulaba en dirección a Bonito Pueblo por el carril de alta velocidad, cuando perdió el control hasta acabar en el camellón central.



Las autoridades presentes informaron que el exceso de velocidad influyó para que se originara el siniestro, aunque no descartaron alguna falla mecánica o la participación de otro vehículo como posibles causas.



El tráfico se afectó durante más de 30 minutos, hasta que una grúa retiró la unidad para enviarla al depósito vehicular donde permanecerá hasta que se aclare la parte administrativa.



El reporte fue atendido por Protección Civil municipal, Policía Preventiva y la Dirección de Tránsito a través de su delegación en Guadalupe.



