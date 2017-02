Se saturan preinscripciones en algunas secundarias Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Una vez que se terminó el periodo de preinscripciones, el pasado 15 de febrero, se realiza el balance de los resultados para obtener espacios disponibles en las escuelas.



Elizabeth Vega Ávila, jefe de Servicios Educativos de la región 02 federalizada, explicó que el 1 de febrero, se saturaron los espacios en las secundarias Benito Juárez y Lázaro Cárdenas del Río.



Por su parte, María Magdalena Vázquez Salas, jefe de la región 02 estatal, expuso que en su caso se llenaron los espacios para primer grado de las primarias Libertadores, Beatriz González Ortega y José María Morelos.



Además, las secundarias técnicas Cuauhtémoc y Manuel M. Ponce, de las colonias Del Valle y Francisco Villa, respectivamente, agotaron también sus espacios disponibles.



Ante esta situación, las funcionarias de la Secretaría de Educación de Zacatecas coincidieron en que se revisa en oficinas centrales la disponibilidad de espacios para alumnos en situaciones que fueron expuestas por los padres de familia.



Vega Ávila dijo que se encuentran en la recepción de estos trámites, como es el caso de hermanos que quedaron en diferentes escuelas o bien, que por algún motivo se equivocaron en el domicilio de los planteles y no quedaron en los espacios que correspondían.



Refirió que por el momento, no hay un estimado de esta situación.



mespino@imagenzac.com.mx En los primeros minutos de que se aperturó el periodo de preinscripciones en la página de internet que se habilitó para ello, se saturaron secundarias generales de la región 02 federal y primarias de la región 02 estatal.Una vez que se terminó el periodo de preinscripciones, el pasado 15 de febrero, se realiza el balance de los resultados para obtener espacios disponibles en las escuelas.Elizabeth Vega Ávila, jefe de Servicios Educativos de la región 02 federalizada, explicó que el 1 de febrero, se saturaron los espacios en las secundarias Benito Juárez y Lázaro Cárdenas del Río.Por su parte, María Magdalena Vázquez Salas, jefe de la región 02 estatal, expuso que en su caso se llenaron los espacios para primer grado de las primarias Libertadores, Beatriz González Ortega y José María Morelos.Además, las secundarias técnicas Cuauhtémoc y Manuel M. Ponce, de las colonias Del Valle y Francisco Villa, respectivamente, agotaron también sus espacios disponibles.Ante esta situación, las funcionarias de la Secretaría de Educación de Zacatecas coincidieron en que se revisa en oficinas centrales la disponibilidad de espacios para alumnos en situaciones que fueron expuestas por los padres de familia.Vega Ávila dijo que se encuentran en la recepción de estos trámites, como es el caso de hermanos que quedaron en diferentes escuelas o bien, que por algún motivo se equivocaron en el domicilio de los planteles y no quedaron en los espacios que correspondían.Refirió que por el momento, no hay un estimado de esta situación. Agregar a favoritos preinscripciones

seduzac

registros

alumnos

escuelas