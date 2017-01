Se solidariza Judit Guerrero con las demandas más sentidas de la población Redacción

ZACATECAS.- Tras el encuentro casual con ciudadanos que se manifestaban en el Centro Histórico, la alcaldesa electa, Judit Guerrero López, expresó su solidaridad con las causas más sentidas de la sociedad.Asimismo, según se informó en un comunicado, ofreció encabezar una administración eficiente, honesta y cercana a la gente.Judit Guerrero se comprometió promover un gobierno municipal que estimule el desarrollo integral de Zacatecas y que no se traduzca en una carga para los ciudadanos de la capital del Estado.De igual manera, se dijo convencida de la importancia de promover la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos a manifestarse y expresarse libremente, en tanto no se atente contra derechos de terceros y de la propiedad privada.​Reiteró su invariable compromiso para sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo y bienestar para los habitantes del municipio, sustentadas en los pilares de la educación, la cultura y la innovación.

