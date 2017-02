Se suicidan 2 reos en el penal de Cieneguillas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



El primer caso se registró a las 7:20 de la mañana de miércoles, en la Celda 26 del Módulo 2, conocida como el área de Procesados, donde fue hallado sin signos vitales Juan Manuel, de 22 años.



Los custodios lo encontraron en dicho estado cuando fueron en su búsqueda pues no respondió al pase de lista cuando se le mencionó.



El reo originario del municipio de Villanueva, purgaba una condena de 14 años y dos meses en Cieneguillas por delitos del Fuero Federal, la cual cumplía desde el 14 de febrero del 2014.



Por el momento se desconoce la causa del deceso, pero por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos no se descarta que se trate de un suicidio.



Mientras el segundo hecho ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la tarde del mismo día; de igual manera los guardias acudieron a la celda 10 del Módulo 4 de Procesados, para localizar a Ricardo, de 29 años, tras no acudir al pase de lista.



Al ingresar a la celda los custodios dieron con preso, que estaba con una frazada atada al cuello y el otro extremo sujeto a los barrotes de la ventana, por lo cual rápidamente solicitaron la presencia del médico de guardia quien confirmó que el hombre ya no tenía signos de vida.



El interno era procedente de Tijuana, Baja California, y desde el 11 de diciembre del 2014, cumplía una sentencia de tres años y cuatro meses, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.



En ambos casos, las autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales, precisan que con base en las evidencias los dos presos decidieron quitarse la vida, finalmente sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se le determinaría las causas exactas de los decesos.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Durante el transcurso del miércoles, dos reclusos del Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) fueron encontrados muertos en el interior de sus celdas con apenas 10 horas de diferencia el uno del otro; al parecer ambos decidieron quitarse la vida, según informaron las autoridades.El primer caso se registró a las 7:20 de la mañana de miércoles, en la Celda 26 del Módulo 2, conocida como el área de Procesados, donde fue hallado sin signos vitales Juan Manuel, de 22 años.Los custodios lo encontraron en dicho estado cuando fueron en su búsqueda pues no respondió al pase de lista cuando se le mencionó.El reo originario del municipio de Villanueva, purgaba una condena de 14 años y dos meses en Cieneguillas por delitos del Fuero Federal, la cual cumplía desde el 14 de febrero del 2014.Por el momento se desconoce la causa del deceso, pero por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos no se descarta que se trate de un suicidio.Mientras el segundo hecho ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la tarde del mismo día; de igual manera los guardias acudieron a la celda 10 del Módulo 4 de Procesados, para localizar a Ricardo, de 29 años, tras no acudir al pase de lista.Al ingresar a la celda los custodios dieron con preso, que estaba con una frazada atada al cuello y el otro extremo sujeto a los barrotes de la ventana, por lo cual rápidamente solicitaron la presencia del médico de guardia quien confirmó que el hombre ya no tenía signos de vida.El interno era procedente de Tijuana, Baja California, y desde el 11 de diciembre del 2014, cumplía una sentencia de tres años y cuatro meses, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.En ambos casos, las autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales, precisan que con base en las evidencias los dos presos decidieron quitarse la vida, finalmente sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se le determinaría las causas exactas de los decesos. Agregar a favoritos suicidio

reos

cieneguillas

muertos