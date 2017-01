Se turnan en la toma de Recaudación de Rentas en Jerez Silvia Vanegas

svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Los ciudadanos inconformes con el alza a la gasolina, tenencia y nuevos impuestos continúan bloqueando el acceso a la Recaudación de Rentas, ubicada en la calle Pino Suárez número 30.En el bloqueo se turnan guardias con un promedio de 60 personas, quienes recaudan firmas y aplican engomados a los automóviles que pasan por el lugar.La mañana del jueves se presentó el exalcalde y el nuevo recaudador, quien solicitó a los manifestantes se retiraran, ya que existían personas que sí deseaban pagar, pero la respuesta fue que no se retiraran hasta que el cobro sea el mismo del año pasado, pues aunque ahora se dice que no se cobraran las placas, sí se agregó un nuevo impuesto que eleva el costo.Cabe destacar que la mañana del miércoles cuando se tomó el edificio el recaudador no se encontraba en el lugar, ya que estaba laborando en una conocida estación de radio peor lo que es día no se opuso a dejar el edificio.Por su parte, los inconformes aseguran que no se moverán de el lugar y cuentan con personas suficientes para montar guardias incluso sábados y domingos. Agregar a favoritos zacatecas

jerez

eduardo lópez mireles

calle pino suárez