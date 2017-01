Se va a una zanja en su auto; luego golpea a su mujer Redacción

Un hombre golpeó a su esposa sin importarle que está embarazada.



Elementos del Departamento de Protección Civil se trasladaron a bordo de una ambulancia a la calle segunda de Valparaíso de la comunidad Plateros.



Los socorristas encontraron a una mujer de 23 años, quien presentaba seis meses de gestación de su cuarto bebé.



Con una crisis nerviosa, la mujer refirió a los paramédicos que su esposo la había golpeado sin importarle el estado de salud de ella.



Desafortunadamente, los Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) no podían hacer nada al respecto, pues el agresivo individuo no dejaba que ellos se acercaran.



Tras la situación tuvieron que intervenir los elementos de Seguridad Pública, quienes aprehendieron al violento hombre.



Antes de violentar a su mujer, el sospechoso se accidentó al viajar en una camioneta Datsun, azul, con placas ZDF 214 T de Zacatecas, que se salió de la carretera y cayó en una zanja ubicada cerca del panteón Plateros.



De la unidad de motor se hizo cargo el personal de Tránsito del Estado.



