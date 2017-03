“Se vienen cosas interesantes con la CFE”, dicen en Profeco Karla Padilla

“Se vienen cosas interesantes en el 2017 con la Comisión Federal de Electricidad, donde van a iniciar las unidades de verificación a revisar los medidores”, dijo.



El delegado indicó que se presentan por lo menos tres quejas al mes en contra de la CFE por incrementos injustificados a la tarifa de pago. Sin embargo buscarán implementar una vía de conciliación rápida para evitar mayores complicaciones al consumidor.



“El objetivo es una conciliación muy rápida para que la gente no presente la queja”, refirió Guzmán.

Sobre los operativos con el gas lp, Guzmán informó que en lo que va del año se han realizado 45 verificaciones, mismas que ya son permanentes.



Aseguró que en comparación con la tendencia del 2016, en este año las quejas contra este servicio han disminuido ya que se ha favorecido la conciliación.



“Invitamos a la gente a que si ven alguna irregularidad o que noten que una gasera no está dando completo el cilindro, que nos lo hagan saber y nosotros acudiremos de forma inmediata a verificar”, dijo el funcionario.



Asimismo, Guzmán agregó que se está trabajando con Fenosa, empresa proveedora de gas natural, en el tema de calibración para evitar quejas en este nuevo servicio que ya ha sido colocado en varias colonias de Guadalupe.



