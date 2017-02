Secretaría de Administración garantiza la entrega de placas vehiculares Redacción

El Secretario de Administración, Jorge Luis Pedroza Ochoa, informó que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, CANCAL cuenta con 10 días hábiles para la elaboración y distribución placas, a partir de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgue la autorización y permisos.



El techo presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) para esta compra fue de 52 millones 800 mil pesos. La empresa Comercial e Industrial CANCAL S.A. DE C.V. se adjudicó esta licitación al presentar la oferta más baja, con un monto de 52 millones 429 mil 854 pesos.



En el proceso de licitación participaron seis empresas: Placas Realzadas, S.A. DE C.V; Grupo Industrial D.L.V. S.A. DE C.V; Comercial e Industrial CANCAL S.A. DE C.V; Talleres Unidos Mexicanos, S.A. DE C. V; Placas y Señalamientos Mexicanos S.A. DE C.V y Formas Inteligentes S.A. DE C.V.



El titular de la SAD dijo que la primera entrega de placas y calcomanías será a través de Sefin, a partir de mediados de marzo. Después de esta acción, la empresa CANCAL cuenta con un mes para cubrir, en seis reparticiones más, el total de 245 mil 517 juegos de placas y calcomanías.



La primera producción de placas estará distribuida de la siguiente manera:

Cantidad Servicio 100 mil 899 Automóvil Servicio Particular 119 mil 988 Camión Servicio Particular 12 mil 117 Motocicleta Servicio Particular 2 mil 997 Automóvil Servicio Público 1 mil 100 Autobús Servicio Público 945 Auto Antiguo 891 Camión Servicio Público 297 Demostración 594 Capacidades Diferentes 693 Autobús Servicio Particular 150 Motocicleta Policía 800 Policía Preventiva 399 Policía Ministerial 500 Seguridad Pública y Tránsito 2 mil 997 Remolque Servicio Particular



