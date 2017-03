Secretarios de Hidalgo cambian de vehículo por austeridad Excélsior

Comentó que esto se dará atendiendo las políticas de racionalidad y austeridadimplementadas por la actual administración, con lo que se pasará de camionetas que actualmente consumen gasolina para ocho cilindros a unidades con solo cuatro cilindros.



Explicó que el proceso de adquisición de las unidades lo realiza la secretaria de Finanzas; no obstante, apuntó que “tengo entendido que se trae un esquema de arrendamiento y sería cuestión de cambiar el contrato”.



Actualmente los secretarios de estado tienen a su disposición camionetas Pilot, Honda, modelo 2013, señaló



La funcionaria además se refirió a una serie de ordenes de aprehensión giradas contra ex alcaldes acusados de peculado. Esto tras la detención que se dio la víspera del ex alcalde de Tlanalapa, Arturo Ramírez Damián y su tesorero.



Sin precisar el número de órdenes giradas, pues “es un tema de secrecía”, comentó que las ordenes existentes son “menos de 10”.



Confió en que lejos de quererse evadir de la justicia, de los involucrados “quiero pensar que están fuera de nuestra vista pero no que se dieron a la fuga, quiero pensar que vendrán a solventar en el periodo que otorgó el auditor superior”.



La funcionaria observó que la primera orden de aprehensión fue ejecutada en contra del ex alcalde de Tlanalapa, Arturo Ramírez Damián y su tesorero, por lo que afirmó que el combate en contra de la corrupción se dará de manera frontal en la actual administración.



Lamentó que en el caso de los ex ediles, no entendieron que el recurso que llega debe aplicarse debidamente y justificar su partida.



En agosto de 2016, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) confirmó denuncias penales contra a cuatro ex alcaldes por irregularidades encontradas en la cuenta pública 2014, entre ellos Ramírez Damián quien gobernó el municipio de Tlanalapa, en el periodo 2012- 2016.



De acuerdo al organismo fiscalizados, la denuncia contra el ex edil de Tlanalapa fue por no comprobar 5 millones 879 mil 084 pesos.



Además, se denunció a los ex presidentes municipales de Tulancingo, Julio Soto Márquez, por un millón 160 mil 011 pesos; de Singuilucan, José León López, por no solventar 10 millones 770 mil 880 pesos; y de Santiago de Anaya el ex edil Fidencio Gachuz Ramírez por no comprobar 6 millones 859 mil 311.



