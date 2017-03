Sector Salud registra disminución de enfermedades relacionadas con el frío Redacción

Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de Zacatecas, informó que, en el caso de IRAS, se presentaron 18 mil 129 casos, que representan un 9.5 por ciento menos, en comparación con la semana que concluyó el 11 de marzo.



Con relación a neumonías, dijo que se registraron 123 casos, esto es, un decremento del 8.8 por ciento; mientras que en influenza, registraron nueve casos positivos, para dar un total de 95, en lo que va de la Temporada Invernal.



El titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) agregó que de los 95 casos positivos de influenza, 66 corresponden a H1N1, 20 a H3, nueve al tipo A y dos al tipo B.



Además, expresó la preocupación del Sector Salud, ya que de los 95 casos, sólo siete personas se vacunaron, seis no pudieron precisar el dato sobre la oportuna aplicación del inmunológico y 82 no fueron vacunadas.



Respecto al número de decesos en la entidad, se han registrado 10 en total (cinco hombres y cinco mujeres): ocho corresponden a H1N1 y dos a H3. "Además, en los 10 fallecimientos, ninguna persona fue vacunada y en seis de éstos presentaron diversas comorbilidades", puntualizó el Secretario Breña, según informó un comunicado.



